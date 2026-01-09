София Ротару прокомментировала циничный удар по Киеву (фото)

Артистка поделилась ужасными кадрами пожаров в столице.

Украинская эстрадная певица, актриса, танцовщица и предпринимательница София Ротару эмоционально отреагировала на очередной ракетно-дроновый удар по Киеву, который этой ночью нанесли оккупанты.

78-летняя народная артистка утром опубликовала в своем Instagram-аккаунте коллаж из ужасных фотографий, сделанных в украинской столице. На снимках можно увидеть людей, которые укрываются в метро, и пожары на местах "прилетов" российских воздушных целей. Подписала снимки звезда коротко:

"Киев 09.01.2026".

Напомним, по словам знакомых и людей из окружения певицы, София Ротару осталась в Украине и продолжает жить в Киеве.

Как известно, сегодня ночью российские захватчики массированно ударили ракетами и дронами по Украине. По Львовской области ударили "Орешником", а по Киеву - целями разных типов.

Согласно последним данным, в столице погибли четыре человека, по меньшей мере 25 получили ранения. Среди погибших - медик, который работал на месте удара по многоэтажке, когда оккупанты атаковали ее во второй раз.

В Киевской области под атакой оказались почти все районы. Пожары возникли в жилых домах и хозяйственных постройках в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.

