Трамп проговорился, что США могут выбирать между Гренландией и НАТО

Президент США заявил, что владение Гренландией является "психологически необходимым", а без ведущей роли Вашингтона НАТО, по его словам, теряет смысл.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут оказаться перед необходимостью выбирать между реализацией планов по Гренландии и сохранением НАТО. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Отвечая на вопрос, что для него является приоритетом – приобретение Гренландии или поддержка Североатлантического альянса, Трамп не дал прямого ответа, но признал, что "это может быть выбор". В то же время он дал понять, что считает НАТО практически недееспособным без ведущей роли США.

Комментируя, зачем Соединенным Штатам Гренландия, американский президент заявил, что владение островом является "психологически необходимым для успеха".

"Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, независимо от того, идет ли речь об аренде или о договоре. Собственность дает вам то, чего вы не можете получить, просто подписав документ", – подчеркнул Трамп.

Как отмечает издание, из ответов президента США следует, что он считает суверенитет и национальные границы менее важными, чем особая роль Соединенных Штатов как главного защитника Запада.

Также Трамп вновь заявил, что именно он заставил страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

"Я думаю, что мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они наладили ситуацию. Именно я заставил их тратить больше ВВП на НАТО. Но если посмотреть на НАТО, то Россия совсем не беспокоится ни об одной другой стране, кроме нас", – подытожил президент США.

Гренландия в центре внимания – последние новости

Как пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, американские чиновники обсуждали возможность выплаты единовременной суммы денег жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США.

В то же время Politico пишет, что у Европы есть четыре варианта, чтобы спасти Гренландию от Трампа. Речь идет о поиске компромисса, о предоставлении Гренландии значительной суммы средств, о мести экономическими мерами и о размещении войск на острове.

