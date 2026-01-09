Каменских раскрыла причину своей госпитализации (фото)

Артистка поделилась подробностями о своем состоянии.

Певица NK (Настя Каменских) рассказала о деталях своей госпитализации в больницу, которая произошла на пятый день голодовки.

Артистка уверяет подписчиков своего Instagram-блога, что оказалась в "скорой" не из-за голода, хотя и врач посоветовал ей сойти с дистанции, чтобы были силы справиться с текущим состоянием:

"В итоге у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца, но я доверяю Вселенной. Меню на сегодня - персиковый сок и тарелка постного овощного супа. Выход должен быть очень мягким".

По словам Каменских, она попала в больницу сразу по ряду причин - в частности, в конце 2025 года женщина сильно перенервничала, что привело к паническим атакам, аритмии и другим последствиям.

"И сегодня это меня настигло", - добавила Настя.

Как сообщал УНИАН, в начале недели Каменских объявила, что неделю будет обходиться без еды, чтобы улучшить "контакт с внутренним "я". Уже на пятый день в ее блоге появилась фотография из больницы, где певице поставили капельницу. Настя сразу заявила, что ухудшение ее состояния не стоит связывать с тем, что она четыре дня не ела.

