Россияне могут 2-3 раза в месяц массово атаковать Украину, – эксперт

Российские оккупанты увеличили производство ударных дронов и ракет, несмотря на санкции Запада.

В Российской Федерации есть возможности осуществлять массированные комбинированные атаки против Украины ракетами и дронами 2-3 раза в месяц. Об этом военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

"Такие обстрелы, которые они проводили сегодня, они могут осуществлять примерно 2-3 раза в месяц, используя ракеты, которые они производят", - считает Гетман.

При этом он отметил, что в РФ увеличили производство воздушных средств нападения, несмотря на западные санкции, которые должны были бы уменьшить эту возможность производства. В частности, было увеличено производство ударных дронов типа "Шахед".

Видео дня

В то же время, он считает, что украинские атаки дронами в глубокий тыл России приносят больший результат, чем санкции против России от Евросоюза и США.

"Наши санкции – это удары по НПЗ. Наши Силы беспилотных систем нанесли до 20 млрд ущерба. Мы вводим санкции, но наши санкции более эффективны", – добавил Гетьман.

Удар по Украине 9 января - подробности

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты атаковали Украину с применением 36 различных ракет и 242 беспилотников разных типов. Попадания зафиксированы от 18 ракет и 16 ударных дронов на 19 локациях.

В результате атаки в Киеве есть разрушения и по меньшей мере четверо погибших. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

