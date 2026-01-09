В Киеве изменилось движение транспорта после обстрела: как курсируют метро и электротранспорт

Городские власти призывали киевлян пользоваться метро только при реальной необходимости.

Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного обстрела столичный транспорт курсировал с изменениями. Движение поездов метро было ограничено.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации ( КГГА), между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировал 1 поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения составлял около 20-25 мин. Поезд следовал без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

Кроме того, время ожидания поезда на между станциями "Академгородок" – "Арсенальная" составляло 3:30-3:45 мин.

"Просим пользоваться метро только при реальной необходимости", - добавили в КГГА.

При этом движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений.

Обновлено в 11:05. В КГГА сообщили, что работа "красной" линии метрополитена была возобновлена ​​в обычном режиме

Поезда курсируют по всему участку от станции "Академгородок" до станции "Лесная" со всеми остановками, а интервалы движения вернулись к плановым – 5-6 минут.

Также из-за нарушений в работе энергосистемы, вызванных обстрелом, на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов.

Автобусное сообщение организовано по троллейбусным маршрутам следующим образом:

29-ТР – "Дарницкая площадь – ж/д станция "Зенит";

30-ТР – "ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";

31-ТР – "ул. Милославская – ст. м. Лукьяновская";

37-ТР – "ул. Милославская – ст. м. Лесная";

43-ТР – "Кибцентр – Дарницкая площадь";

47-ТР – "ул. Милославская – ст.м. Минская";

50-КР – "ул. Милославская – Дарницкая площадь";

50-ТР – "ул. Милославская – ст. м. Лыбедская".

По трамвайным маршрутам:

22-Т – "просп. Воскресенский – ЗЗБК";

27-Т – "ул. Милославская – ст. м. Позняки";

28-Т – "ул. Милославская – ст. м. Лесная";

29-Т – "ст. м. Бориспольская – ст. м. Лесная".

Кроме того, задерживается движение троллейбусов №№ 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на просп. Науки, бульв. Николая Михновского, ст. м. "Лыбедская", бульв. Леси Украинки из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Удар России по Киеву – последние новости

В ночь на 9 января российские оккупационные войска атаковали Киев. В столице раздавались взрывы, есть разрушения. Сообщалось, что в Киеве начались перебои с водоснабжением в результате массированной ракетной атаки врага и вызванных повреждений критической инфраструктуры.

В результате массированной российской атаки в столице погибли четыре человека. Целями комбинированной атаки оккупантов стали несколько районов Киева. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

