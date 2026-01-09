Сара Джессика Паркер получила престижную награду - поздравить ее пришли не все

Американская актриса Сара Джессика Паркер получила почетную награду Carol Burnett Award, которую присуждают за выдающийся вклад в области телевидения.

Как передает Variety, специальное мероприятие Golden Eve превратилось в празднование сериала "Секс в большом городе" с эмоциональным воссоединением его актерского состава. Поддержать актрису пришли ее муж Мэтью Бродерик и дети, а также коллеги по культовому сериалу и его продолжению "И просто так..." - Кристин Дэвис, Эван Генделер и Дэвид Айгенберг, известные зрителям по ролям Шарлотты, Гарри и Стива.

Именно Дэвис вышла на сцену, чтобы представить Паркер, и не сдерживала слез, говоря о многолетней дружбе и значении сериала в их жизни. В течение вечера зрителям показали два видеомонтажа, посвященные карьере Паркер - вне образа Кэрри Брэдшоу и полностью посвященный культовому сериалу. Ким Кэтролл, с которой у Паркер длительный конфликт, в видео не появилась, однако в монтаже использовали культовые кадры четырех героинь, идущих по улицам Нью-Йорка:

"Я встретила Кэрри Брэдшоу, Шарлотту Йорк, Саманту Джонс и Миранду Гоббс и провела 25 лет с самым прекрасным ансамблем женщин и актеров, когда мы относились ко всему Нью-Йорку как к CBS Television City, а к улицам - как к студии 33. Я ценю каждый 15-й или 16-й час на съемочной площадке, каждую прогулку и разговор, каждый взгляд в глаза в самые тяжелые и невыносимые моменты. Как однажды сказала Кристин: "Вы - в моих костях".

