Зеленский подтвердил применение РФ ракеты 'Орешник' против Украины во время ночной атаки

Президент также сообщил, что российским дроном было повреждено здание посольства Катара.

Президент Владимир Зеленский подтвердил применение РФ сегодня ракеты "Орешник" и заявил, что российским беспилотником было повреждено здание Посольства Катара.

Как говорится в его сообщении, в Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела, задействованы все необходимые службы, повреждено 20 жилых домов.

По его словам, во Львовской области и в других наших регионах продолжается восстановление после ударов. К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших только в столице. Среди них - работник скорой помощи. Десятки людей ранены.

"Всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры - 13, одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", - отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на которой будут доклады по всем деталям восстановительных работ - сроки, необходимое оборудование, ответственные лица.

"Кроме обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание Посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освободить военнопленных и гражданских, удерживаемых в российских тюрьмах", - отметил Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что нужна четкая реакция мира на такие удары, прежде всего Соединенных Штатов.

"Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность - сосредоточиться на дипломатии, и ощущать последствия каждый раз, когда снова сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины - это постоянный приоритет. Нельзя терять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и какие ответные меры нам нужны", - подчеркнул глава государства.

Какое еще оружие использовал враг для удара по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января (с 19:30 8 января) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения - 36 ракет и 242 БПЛА различных типов: 242 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ), Чауда, Гвардейское - (временно оккупированный Крым), Донецк (около 150 из них - "Шахеды"); 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы пусков - Брянская обл.); 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря); 1 баллистическая ракета средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханская обл).

