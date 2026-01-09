Момент атаки 'Орешника' на Львов попал на видео

Россияне назвали удар "местью" за якобы "атаку" на резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае, которую Украина отрицает.

В сети появилось видео момента атаки баллистической ракетой "Орешник" на один из объектов во Львовской области.

Кадры появились в местных каналах. На видео видно серию громких и последовательных взрывов. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения вблизи атакованного объекта.

По версии России, "Орешник" якобы уничтожил объект критической инфраструктуры во Львове в ответ на якобы "атаку" на резиденцию диктатора Владимира Путина на Валдае, которую Украина отрицает.

Видео дня

Атака на Львов - что известно о пуске "Орешника"

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия запустила баллистическую ракету средней дальности для ударов по Украине. Речь идет об "Орешнике".

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Россия впервые с начала полномасштабной войны нанесла удар по городу баллистической ракетой, которая двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает мировое сообщество к глобальному ответу на применение Россией против Украины баллистической ракеты "Орешник".

