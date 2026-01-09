В 'ПриватБанке' дорожают доллар и евро: свежий курс валют на 9 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,29 грн, евро – 50,76 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 9 января, вырос на 25 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 50,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 49,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подорожал до 43,29 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 25 копеек до 50,76 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января - 42,72 грн/долл.)

Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 25 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум – предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января – 49,92 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 28 копеек и составляет 43,38 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,70 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 50,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,90 гривни за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: