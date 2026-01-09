Евро приближается к 51 гривне: валюта дорожает в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,70 грн, а евро – 49,90 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 января, вырос на 28 копеек и составляет 43,38 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,70 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 50,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,42 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,20 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 50,79 грн/евро, а курс продажи - 50,50 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,99 гривни за доллар. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января - 42,72 грн/долл.).

Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,17 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 25 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум – предыдущий рекорд был зафиксирован 8 января – 49,92 грн/евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что прогнозный диапазон официального курса доллара на следующую неделю составляет 42,3-42,9 грн. А курс евро, который зависит от мировых котировок пары доллар/евро, вероятно, будет колебаться в пределах 48,5–49,75 грн.

