Защита всей Украины от ракет и дронов требует в 100 раз больше средств ПВО, - эксперт

"Петриоты" могут сбивать только 70% воздушных целей противника.

Эффективное укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО) для сбивания российских ракет и дронов требует значительного уплотнения соответствующих средств противовоздушной обороны.

Об этом военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

Нет в мире ПВО, которая на 100% все сбивает

По его мнению, этой ночью россияне запустили против Украины то, что смогли.

Видео дня

"Большую часть ракет, особенно крылатых, мы, очевидно, уничтожили, но нет такой ПВО в мире, которая могла бы на 100% защитить объект, по которому идет атака", - сказал Гетьман.

Также он отметил, что часто принимают во внимание израильскую систему ПВО "Железный купол" и говорят, что она якобы непробиваемая, но небольшое количество вражеских средств способно пролететь. "Это при том, что очень плотная противовоздушная оборона в Израиле, который территориально меньше Киевской области", - сказал Гетьман.

"У нас самая большая страна в Европе..., поэтому, чтобы защитить всю страну, нам нужно в 100 раз больше средств противовоздушной обороны, чтобы сделать так плотно, как, например, в Израиле", - подчеркнул Гетьман.

По словам эксперта, оккупанты поняли, что эффекта немного, если одновременно атаковать всю Украину, и поэтому они сосредотачиваются на одной-двух локациях и туда направляют сотни "Шахедов" и десятки ракет.

Способности ЗРК "Петриот" в поражении воздушных целей

Как отметил эксперт, "Петриот" имеет вероятность уничтожения воздушной цели на 70%.

"То есть, 3 ракеты из 10 прилетят и в них не попадет "Петриот". Это у него так в технических характеристиках прописано", - добавил Гетьман.

О ракете "Орешник"

"Ракета, которая была запущена, если это был "Орешник", во-первых, 13 тыс. км это 10 махов – она не могла лететь с такой скоростью постоянно. Это когда она уже поднялась в ближний космос, то там она могла разогнаться до этой скорости, а дальше, когда она падала непосредственно на Львовщину, то имела совсем другую скорость, гораздо меньшую", - отметил Гетьман.

Также он объяснил, почему эта ракета не имела боевой части.

"Демонстрация, что они могут запускать такие ракеты, а мы не можем их перехватывать. Это может быть "привет" США, но они пытаются показать нам, что у них есть оружие, от которого у нас нет защиты", - добавил Гетьман.

Он добавил, что Силы обороны пока не могут сбивать такие баллистические ракеты, но могут уничтожать их на местах нахождения:

"Мы уже этим занимаемся и вскоре увидим результаты".

В то же время, по его информации, у россиян ракет типа "Орешник" есть несколько единиц, поэтому массово запускать такие ракеты по Украине россияне не способны.

При этом он отреагировал на обеспокоенность, что ракета "Орешник" якобы может нести ядерное оружие.

"Каждая из ракет, которая летела по нам – "Искандеры". "Калибры" и Х-101, тоже могут нести ядерный заряд", – сказал Гетьман.

Ночной удар по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью украинским защитникам удалось сбить 8 из 13 баллистических ракет типа "Искандер-М/С-400" и 10 из 22 крылатых ракет "Калибр". Попадания зафиксированы в 19 локациях.

Отмечалось, что основным направлением удара была Киевская область.

Вас также могут заинтересовать новости: