Панамское море перестало 'дышать' впервые за всю историю наблюдений: что это значит

Ученые встревожены негативными тенденциями, которые они впервые увидели в Панамском заливе.

В течение 40 лет тихоокеанское побережье Панамы полагалось на сезонный приток холодной, богатой питательными веществами воды, однако в начале 2025 года он почти исчез.

Ученые сообщили, что апвеллинг в Панамском заливе впервые за всю историю наблюдений прекратился. Они считают, что это предупреждение о том, как быстро изменение климата может дестабилизировать тропические моря, пишет Ecoticias.

Что обычно происходит

Отмечается, что с декабря по апрель сильные северные пассаты проносятся над Панамским заливом, оттесняя теплые поверхностные воды, чтобы холодные воды с глубины могли подниматься и питать фитопланктон и рыб. Эта же вода смягчает региональное морское тепло, обеспечивая коралловым рифам защиту от обесцвечивания в засушливый сезон.

Что произошло в 2025 году

Сезон 2025 года выглядел совсем иначе. Спутниковые снимки показали крайне низкий уровень хлорофилла, признак истощения поверхностного слоя океана. Полевые измерения показали, что водная толща оставалась сильно стратифицированной, с небольшими признаками вертикального перемешивания, которое обычно характерно для этой системы.

Исследование показало, что типичный апвеллинг в регионе начинается в конце января, длится около двух месяцев и может понизить температуру воды почти до 19 градусов Цельсия, в то время как в 2025 году похолодание началось на несколько недель позже, продолжалось короткий период и охладило воду всего до 23 градусов.

Биолог Аарон О’Ди из Смитсоновского института тропических исследований считает, что "тропическое панамское море потеряло свое жизненно важное дыхание".

В чем кроется проблема

Что лишило океан этого дыхания, так это не недостаток холодной воды на глубине, а поломка атмосферного двигателя, который обычно поднимает его. Исследовательская группа выяснила, что в 2025 году панамская струя ветра формировалась гораздо реже, поэтому суммарное воздействие северных ветров никогда не достигало порога, необходимого для запуска мощного апвеллинга. Когда эти ветры дули, они были примерно такими же сильными, как и в прошлые годы, однако их частота резко снизилась, а периоды затишья удлинились, в результате чего поверхностные воды оставались теплыми и расслоенными.

"Впервые мы наблюдали, как изменения в атмосферной и океанической циркуляционной системе превышают пороговое значение и приводят к снижению биологической продуктивности", - объяснил Ральф Шибель из Института химии им. Макса Планка.

Экологические последствия в заливе были быстрыми. Из-за недостатка питательных веществ, достигающих поверхности, популяции фитопланктона сократились, а основа пищевой цепи ослабла. Также наблюдается сокращение численности скумбрии и сардин, а также кальмаров и других моллюсков.

Коралловые рифы, которые обычно получают пользу от более холодной воды, поднимающейся вверх, подверглись более сильному тепловому стрессу, что увеличило риск и тяжесть обесцвечивания.

Ученые предупредили, что повторяющиеся сбои апвеллинга могут привести к долгосрочному снижению продуктивности рыболовства и усилить тепловой стресс на и без того уязвимые коралловые сообщества.

