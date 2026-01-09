Сибига: РФ ударила 'Орешником' у границ НАТО в ответ на собственные галлюцинации

Российский диктатор Владимир Путин запустил ракету из-за собственных галлюцинаций о вымышленной атаке на его резиденцию, которой не было.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает мировое сообщество к глобальному ответу на применение Россией против Украины баллистической ракеты "Орешник".

Об этом говорится в заявлении главы МИД на сайте внешнеполитического ведомства.

"Россия заявляет, что применила баллистическую ракету средней дальности так называемого типа "Орешник" против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на Европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем жесткого ответа на безответственные действия России", - подчеркнул Сибига.

В этой связи украинские дипломаты информируют Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все государства и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам.

"Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фейковой "атакой на резиденцию Путина", которой никогда не было", - отметил Сибига.

По его убеждению, это еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны.

"Путин применяет ракету средней дальности вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации – это является настоящей глобальной угрозой. И она требует глобального ответа", – убежден глава МИД.

По его мнению, нужны дальнейшие решительные шаги против российского танкерного флота – и США правы, принимая меры в этом направлении, – а также против российских нефтяных доходов, схем и активов. Не только в ЕС, но и во всем мире.

"Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачать российскую ложь и усиливать давление на агрессора", - сообщил Сибига.

Кроме того, по его словам, украинские дипломаты будут инициировать международные действия – срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина–НАТО, а также соответствующие шаги в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Удар "Орешником" по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Воздушные силы ВСУ распространили информацию, что Россия с полигона Капустин Яр в Астраханской области запустила баллистическую ракету средней дальности.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что Россия впервые с начала полномасштабной войны нанесла удар по Львову баллистической ракетой, которая двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.

В свою очередь, Россия подтвердила, что нанесла удар по Львову "Орешником".

