Сотни тысяч семей в Киевской области остались без света: виновата не только Россия

Ночью российские оккупанты прицельно обстреливали столицу и область.

По состоянию на утро пятницы, 9 января, более 370 тысяч семей в Киевской области остались без электроснабжения. Главными причинами отключений света стали не только российские террористические удары, но и погода.

В компании ДТЭК сообщили, что около 280 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за непогоды, а еще 90 тысяч семей - из-за последствий российского обстрела.

Сейчас сложнее всего ситуация в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Именно эти территории больше всего пострадали во время ночной атаки России.

Аварийно-ремонтные работы из-за непогоды продолжаются в области еще со вчерашнего дня. При этом погодные условия по-прежнему остаются сложными, что не позволяет энергетикам быстро восстанавливать сеть.

Главной целью российских оккупантов 9 января была столица. В результате массированного ракетно-дронового удара часть жителей оказалась без отопления или с едва теплыми батареями, а также без горячей воды. При этом на всем левом берегу Киева были применены аварийные отключения света.

Во время последних обстрелов враг сосредотачивает весь доступный арсенал на определенном регионе, не распределяя его, как раньше, на несколько мест одновременно. Так, 8 января российские террористы целенаправленно били по Днепропетровщине и Запорожью. В результате около 800 тысяч жителей Днепропетровской области оказались без света.

