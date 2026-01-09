У оккупантов новый дедлайн захватить три города до февраля, – эксперт

На фронте может увеличиться количество боевых столкновений.

Российские захватчики имеют новый конечный срок по захвату Покровска, Мирнограда и Гуляйполя. Теперь командование требует от них сделать это до февраля. Об этом военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сказал в эфире Радио NV.

Эксперт отметил, что сейчас зимняя погода будет влиять на ситуацию на линии фронта, но дело не только в погоде. В морозную погоду крайне трудно предпринимать какие-либо активные действия.

"Мы уже видим увеличение количества боевых столкновений. Уже сейчас более 200 в день. Это потому, что россияне получили распоряжение от своего президента о том, что до февраля месяца нужно захватить, есть план – захватить Покровск, захватить Мирноград, захватить Гуляйполе", – отметил Гетьман.

Очевидно, командиры среднего и низшего звена российских оккупационных войск будут бросать в бой все, что имеют, чтобы выполнить это распоряжение о "дедлайне".

При этом он добавил, что трудно спрогнозировать, удастся ли россиянам продвинуться на фронте.

"Но количество боевых столкновений будет увеличено, и это будет дополнительная нагрузка на наши Вооруженные силы, которые ведут боевые действия в обороне", - отметил Гетман.

При этом он отметил, что с Покровского направления поступает информация, что живой силы противника, идущей в атаку, стало меньше. Атаку может осуществлять группа из трех оккупантов, а иногда из десяти.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, россияне пытаются нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска в Донецкой области, а в дальнейшем - штурмовать Гришино.

Город Гуляйполе Запорожской области является большой "серой зоной", за которую ведутся уличные и стрелковые бои. Ситуация на этом направлении довольно сложная.

