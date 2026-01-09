На выходных в Украину нагрянут сильные морозы до -17°

Осадки прекратятся, к концу недели практически по всей стране ожидаются солнечные прояснения.

На выходных, 10 и 11 января, погода в Украине изменится. Осадки постепенно прекратятся. В воскресенье только в Харьковской области и в Крыму есть вероятность мокрого снега. Солнечных прояснений под конец недели станет больше, но температура при этом заметно снизится. Ночью в большинстве областей будет -12°...-17°, а днем -10°...-13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью -13°, днем -9°, небольшой снег. В воскресенье ночью ожидается -16°, а днем -11°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью -17°, днем -11°, пасмурно. В воскресенье ночью -17°, днем -11°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью -17°, днем -9°, пасмурно, небольшой снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью -17°, днем -11°.

В Виннице в субботу будет пасмурно. Температура воздуха -17°...-11°. В воскресенье температура будет -17°...-11°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет облачно, температура ночью -7°, днем -1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -11°...-5°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -5°, днем -3°, пасмурно, мокрый снег. В воскресенье столбики термометров покажут -12°...-6°, пасмурно, возможен снег.

В Днепре в субботу - пасмурно, температура ночью -6°, днем -2°. В воскресенье температура составит -11°...-5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - пасмурно, -4°...+3°, мокрый снег. В воскресенье -2°...+2°, пасмурно, мокрый снег.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -2°, днем +4°, дождь. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +7°, пасмурно, дождь.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -3°, днем +3°, мокрый снег. В воскресенье будет пасмурно, ночью +3°, днем 0°, мокрый снег.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°, мокрый снег. В воскресенье - пасмурно, температура составит +3°, днем +2°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -15°, днем до -4°. В воскресенье ночью температура составит -20°, днем столбики термометров покажут -11°, пасмурно, снег.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -19°, днем -11°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, сильный снегопад. Температура ночью составит -17°, днем -6°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до -9°. В воскресенье - пасмурно, снег, температура -16°...-6°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до -2°. В воскресенье - пасмурно, снег, -20°...-9°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -9°...-6°.

