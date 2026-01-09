Три знака Зодиака ждут невероятные перемены: есть шанс изменить судьбу

Луна формирует аспект с Плутоном, открывая путь к изобилию и важным осознаниям.

После 9 января 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается заметный подъём. Аспект Луны и Плутона задаёт глубокий вектор размышлений, связанных с предназначением, внутренним направлением и тем, куда на самом деле стоит двигаться дальше, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Под влиянием этого транзита возникает ощущение, будто определённые события были предрешены. Для этих знаков пятница становится моментом переоценки ситуаций, в которых долго ощущалось сопротивление. Ответы приходят именно тогда, когда они больше всего нужны.

Однако ключевое условие – внутренняя открытость. Луна и Плутон совместно подсвечивают истинные приоритеты и показывают путь, заслуживающий дальнейших усилий. Это знание не вызывает сомнений – вы его принимаете и берёте с собой.

Лев

В последнее время вы сомневались, правильно ли поступили в одной значимой ситуации. 9 января приносит долгожданное подтверждение.

Во время соединения Луны с Плутоном вы получаете ясную обратную связь о произошедшем. Новая информация даёт понять: ваша роль в грядущих изменениях была куда важнее, чем казалось ранее.

Ваш взгляд на ситуацию способен изменить общий ход событий. Это не просто личное признание, но и сигнал окружающим прислушаться к вам. Вы высказались вовремя, и теперь это мнение приносит уважение, поддержку и ощутимые позитивные последствия.

Скорпион

Для Скорпиона этот транзит становится моментом раскрытия скрытых причин. 9 января вы глубоко понимаете, что именно тревожило вас в последнее время. Под влиянием Луны и Плутона открывшаяся правда оказывается ценной и практичной – особенно с учётом того, что Плутон является вашей управляемой планетой.

В пятницу к вам приходит зрелая мудрость. Это поворотный момент, который меняет ваше отношение к будущим решениям и собственным реакциям.

Полученное осознание заметно выравнивает эмоциональное состояние. Исчезает ощущение внутреннего разрыва. Понимание причин прошлых событий возвращает чувство контроля и уверенности. Вы снова ощущаете почву под ногами – и именно с этого момента начинается период хороших перемен.

Водолей

Аспект Луны и Плутона пробуждает и усиливает ваше видение будущего, Водолей. 9 января идея, которую вы долго вынашивали, наконец складывается в цельную картину.

Озарение может прийти через разговор, сообщение или технологическую подсказку. Но как бы оно ни проявилось, вы ясно чувствуете: речь идёт о чём-то значимом и масштабном. И этого хочется больше.

Вселенная мягко указывает вам направление, связанное с предназначением. Хотя поиски смысла сопровождали вас долгое время, именно этот день задаёт верный курс. С этого момента вы перестаёте сомневаться в себе, начинаете доверять своему темпу и интуиции. С Плутоном на вашей стороне вас ждёт немало хорошего впереди.

