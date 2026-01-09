Россия ударила по Украине 'Орешником': реакция звезд на страшный обстрел (фото)

Под основным ударом дронов и ракет ночью оказались Киев и область.

В ночь на пятницу, 9 января, украинцы пережили массированный обстрел со стороны россиян. УНИАН собрал реакции представителей шоу-бизнеса и других медийных людей на очередное военное преступление Российской Федерации.

Победительница 9 сезона романтического реалити "Холостяк" Даша Квитковая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию маленького сына, которого уложили спать в машине. Вероятно, из-за взрывов им пришлось спуститься на парковку.

Ведущая Маша Ефросинина поделилась селфи из укрытия, признавшись, что ей было одинаково страшно и переживать обстрел, и открывать новости о последствиях атаки. Тем временем певец Монатик выразил соболезнования пострадавшим семьям:

"Какая страшная ночь... Уже известно о первых жертвах. Мои искренние соболезнования".

Актриса Ольга Сумская поделилась кадрами обстрела и ужаснулась количеству запущенных по Украине целей и масштабом последствий. А шоумен Анатолий Анатолич выразил надежду, что с его подписчиками все в порядке.

Также кадрами ужасных ударов по Украине продолжают делиться другие звезды - актеры Андрей Фединчик, Екатерина Кузнецова и Тарас Цимбалюк, певица Тина Кароль, блогер Рамина, клипмейкер Алан Бадоев и другие.

Как известно, сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по Украине 36 ракет и 242 беспилотника разных типов. В небе зафиксировали 13 баллистических "Искандер-М/С-400", 22 крылатых "Калибра" и одну баллистическую ракету средней дальности, которую запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Воздушные силы сообщили о попадании 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях. В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки людей получили ранения.

