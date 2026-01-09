Россия ударила по Украине 'Орешником': реакция звезд на страшный обстрел (фото)

В ночь на пятницу, 9 января, украинцы пережили массированный обстрел со стороны россиян. УНИАН собрал реакции представителей шоу-бизнеса и других медийных людей на очередное военное преступление Российской Федерации.

Победительница 9 сезона романтического реалити "Холостяк" Даша Квитковая опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию маленького сына, которого уложили спать в машине. Вероятно, из-за взрывов им пришлось спуститься на парковку.

Ведущая Маша Ефросинина поделилась селфи из укрытия, признавшись, что ей было одинаково страшно и переживать обстрел, и открывать новости о последствиях атаки. Тем временем певец Монатик выразил соболезнования пострадавшим семьям:

Видео дня

"Какая страшная ночь... Уже известно о первых жертвах. Мои искренние соболезнования".

Актриса Ольга Сумская поделилась кадрами обстрела и ужаснулась количеству запущенных по Украине целей и масштабом последствий. А шоумен Анатолий Анатолич выразил надежду, что с его подписчиками все в порядке.

Также кадрами ужасных ударов по Украине продолжают делиться другие звезды - актеры Андрей Фединчик, Екатерина Кузнецова и Тарас Цимбалюк, певица Тина Кароль, блогер Рамина, клипмейкер Алан Бадоев и другие.

Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026
Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026
Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026
Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026
Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026
Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026
Фото Реакция звезд на обстрел 09 января 2026

Как известно, сегодня ночью оккупационная армия РФ выпустила по Украине 36 ракет и 242 беспилотника разных типов. В небе зафиксировали 13 баллистических "Искандер-М/С-400", 22 крылатых "Калибра" и одну баллистическую ракету средней дальности, которую запустили с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Воздушные силы сообщили о попадании 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях. В Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще десятки людей получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: