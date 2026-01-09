Зимний шторм в Одессе: синоптики объявили I уровень опасности

В городе и области сегодня будет сильный ветер и гололед.

В Одессе на 9 января объявили I уровень опасности из-за непогоды. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 9 января ожидается ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с, гололедица", - прогнозируют синоптики.

Такая же ситуация ожидается сегодня и по территории Одесской области.

В целом в Одесской области 9 января будет облачно, ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер будет северо-западный 9-14 м/с, а его порывы достигнут 17-22 м/с. Температура днем по области от 3° мороза до 2° тепла, на севере Одесской области - до -6°.

В Одессе сегодня также облачно. Днем пройдет небольшой снег, а дороги покроет гололед. Ветер будет 9-14 м/с с порывами до 17-22 м/с. Столбики термометров днем покажут около 0°.

Непогода в Украине - последние новости

8 января Украину накрыла зимняя непогода. Во многих областях прошли снегопады, дожди и мокрый снег, а дороги покрылись толстым слоем льда. В частности, Киев превратился в настоящий каток - из-за гололеда в столице даже начали падать деревья.

Утром 9 января "Укрзализныця" предупреждает о задержках десятков поездов из-за обледенения контактной сети. В частности, задержаны 42 поезда, из которых 18 поездов дальнего следования и 24 пригородных.

Сегодня погода в Украине также будет сложной. Почти по всей стране объявлен I уровень опасности из-за значительных осадков, сильного ветра и гололеда.

