Прямые попадания ракет и дронов: Воздушные силы раскрыли детали ночной атаки РФ

Украинским защитникам удалось сбить 8 баллистических ракет типа "Искандер-М/С-400" и 10 "Калибров".

Этой ночью российским захватчикам во время массированной атаки на Украину удалось поразить ряд объектов 18 ракетами и 16 ударными дронами.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, в ночь на 9 января (с 19:30 8 января) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования.

"Основное направление удара – Киевская область", – отмечается в сообщении.

При этом, в целом радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 278 средств воздушного нападения – 36 ракет и 242 БПЛА различных типов:

242 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов) из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (территория РФ), Чауда, Гвардейское – (временно оккупированный Крым), Донецк (около 150 из них – "Шахеды");

13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы пусков – Брянская обл.);

22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

1 баллистическая ракета средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханская обл).

Воздушные силы отметили, что нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В частности, по предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушные цели:

226 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотников других типов);

8 баллистических "Искандер-М/С-400";

10 крылатых ракет "Калибр".

"Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях", - отмечается в сообщении.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, оккупанты заявили, что ночью применили против Украины баллистическую ракету "Орешник" во время атаки на Львовскую область.

Кроме того, на данный момент известно, что в Киеве в результате вражеской атаки погибли 4 человека, десятки получили ранения. Также в столице повреждены 19 многоэтажек.

