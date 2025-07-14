Компания Samsung откажется от выпуска смартфона Galaxy S26+, оставив в будущей линейке младшую, тонкую и премиальную модель, пишет корейское издание The Elec.
Производители комплектующих начали подготовку к печати материнских плат для Galaxy S26, Galaxy S26 Edge и Galaxy S26 Ultra, тогда как модель Galaxy S26+ в базах данных не светилась. Это говорит о том, что, скорее всего, этот смартфон выпускать не собираются.
Причина – слабые продажи прошлых Plus-версий. Plus-версия появилась в модельном ряде Galaxy S в 2020 году и даже на старте имела умеренный успех. Учитывая тот факт, что последние Galaxy S24+ и Galaxy S24 FE практически не отличаются между собой подобное решение будет наиболее целесообразным, считают аналитики.
Также отказ от выпуска Galaxy S26 Plus может побудить поклонников Samsung переходить на модель Edge с диагональю 6,66 дюйма. Ранее сообщалось, что рекордно тонкий Galaxy продается гораздо хуже, чем прогнозировал Samsung.
По слухам, Apple тоже планирует отказаться от модели iPhone Plus в линейке iPhone 17, заменив ее iPhone Air. Новинка получит корпус толщиной всего 5,5 мм, но с компромиссом в виде меньшей батареи и одной камеры.
Samsung уже подтвердила, что до конца года выпустит свой складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung будет комплектоваться 9,96-дюймовым дисплеем – это диагональ в полностью разложенном состоянии. В сложенном состоянии размер Galaxy G Fold будет как у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.