Кроссовер, который обошел всех: назван самый популярный автомобиль в мире

Toyota RAV4 ценят за надежность, универсальность и современный дизайн.

За период с начала 2025 года по ноябрь Toyota RAV4 поднялась на 2 позиции и стала новым лидером мирового авторынка с общей долей 1,2%. Рост продаж составил 0,8%. Сообщает Focus2Move.

Модель получила толчок благодаря росту продаж в Азии (+6,8%) и Америке (+1,9%), которые являются основными рынками сбыта.

В то же время Tesla Model Y, которая недавно претендовала на звание самого популярного автомобиля, опустилась на третью позицию.

Видео дня

Основными причинами этого специалисты считают изменения в американской политике поддержки электрических автомобилей и давление со стороны китайских компаний, производящих "электрику".

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:

• Toyota RAV4 (+0,8%);

• Toyota Corolla (-9,7%);

• Tesla Model Y (-11,7%);

• Ford F-Series (+10,7%);

• Honda CR-V (-1,9%);

• Chevrolet Silverado (+1,8%);

• Hyundai Tucson (+4,5%);

• Toyota Camry (+8,9%);

• Toyota Hilux (+0,3%);

• Volkswagen Tiguan (+3,1%).

Среди главных трендов года – рост популярности электрокаров. Сектор электромобилей в 2025 году продемонстрировал рост на 13,6% и достиг 17% от общей доли рынка.

Меняется структура этого сегмента. Стремительно растет популярность китайских авто, в частности, Geely Xingyuan, который ворвался на третье место в рейтинге самых продаваемых электромобилей.

Украинский авторынок – главное

Ранее стало известно, что 2025 год стал периодом определенной коррекции для внутренних перепродаж подержанных машин. В целом украинцы заключили более 895 тысяч сделок купли-продажи, что на 18,9% меньше, чем годом ранее.

Также сообщалось, что в прошлом году на первую регистрацию подали более 278 тысяч подержанных легковых автомобилей, импортированных из-за рубежа. Это на 22% больше, чем в 2024 году.

Вас также могут заинтересовать новости: