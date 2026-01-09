Почти 900 ДТП за сутки: полиция предупредила об ограничениях на дорогах Украины

Самое сложное вдоль трассы Киев-Чоп.

На фоне экстремальных погодных условий наиболее сложная дорожная ситуация сейчас вдоль трассы Киев - Чоп, особенно по Ровенской области. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Очень большая работа была проделана вечером и ночью совместно со всеми дорожными службами, полицейскими подразделениями и спасателями для того, чтобы улучшить ситуацию. На данный момент трасса движется очень медленно и в основном это легковые транспортные средства", - подчеркнул он.

По его словам, действуют ограничения движения для грузовых транспортных средств по Ровенской, Житомирской, Волынской, Львовской области, в основном вдоль трассы Киев-Чоп.

Белошицкий призвал водителей не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости На данный момент по трассе можно проехать на легковом транспорте.

Отмечает, что вчера были большие проблемы с преодолением последствий аварий.

"Повышенная аварийность. За прошедшие сутки произошло 899 ДТП, из них более 150 с пострадавшими. В результате - 7 человек погибли и 187 - получили травмы", - сказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Снегопады в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, с 9 января погода в Украине будет меняться. Синоптик Наталья Диденко отметила, что сегодня днем циклон Ulli, который вызвал снегопады и метели, сместится на север, поэтому осадки ослабнут и прекратятся. В то же время начнется похолодание.

По ее данным, сегодня снег будет выпадать только в северной части Украины, но начнется ощутимое похолодание.

Она рассказала, что самыми холодными будут западные области Украины, в течение дня -5...-10 градусов.

Отметила, что на севере похолодает до -4...-9 градусов и будет снег. На востоке ожидается -3...+3 градуса, в центре морозы будут -3...-8, на юге -2...+4 градуса.

Диденко рассказала, что 9 января ожидается сильный ветер со временем штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

