Задержки почти на 7 часов: 'Укрзализныця' предупредила об опозданиях десятков поездов

Государственная "Укрзализныця" в настоящее время испытывает задержки, обусловленные обледенением контактной сети. Задержаны 42 поезда, из которых 18 поездов дальнего следования и 24 пригородных.
Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, больше всего задерживаются следующие поезда:
- 79/80 Львов - Днепр (+6:42);
- 63/64 Перемышль - Харьков (+6:17);
- 111/112 Львов - Изюм (+6:17);
- 5/6 Ясиня - Запорожье (+6:07);
- 45/46 Харьков - Ужгород (+5:45);
- 61/62 Днепр - Ивано-Франковск (+5:45);
- 41/42 Днепр - Трускавец (+5:41).
Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, можно узнать на сайте.
Кроме того, отправление поезда №766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.
"Прямо сейчас оперативники "Укрзализныци" разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию", - добавили в УЗ.
Удар России по Украине 9 января - последние новости
Из-за массированной атаки РФ на Киев 9 января погибли четыре человека. Целями комбинированной атаки оккупантов стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования.