Задержки почти на 7 часов: 'Укрзализныця' предупредила об опозданиях десятков поездов

Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел, железная дорога продолжает движение.

Государственная "Укрзализныця" в настоящее время испытывает задержки, обусловленные обледенением контактной сети. Задержаны 42 поезда, из которых 18 поездов дальнего следования и 24 пригородных.

Согласно сообщению пресс-службы перевозчика, больше всего задерживаются следующие поезда:

79/80 Львов - Днепр (+6:42);

63/64 Перемышль - Харьков (+6:17);

111/112 Львов - Изюм (+6:17);

5/6 Ясиня - Запорожье (+6:07);

45/46 Харьков - Ужгород (+5:45);

61/62 Днепр - Ивано-Франковск (+5:45);

41/42 Днепр - Трускавец (+5:41).

Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, можно узнать на сайте.

Кроме того, отправление поезда №766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы.

"Прямо сейчас оперативники "Укрзализныци" разрабатывают решение для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию", - добавили в УЗ.

Удар России по Украине 9 января - последние новости

Из-за массированной атаки РФ на Киев 9 января погибли четыре человека. Целями комбинированной атаки оккупантов стали несколько районов столицы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования.

