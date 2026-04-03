Apple скупает всю мобильную память, чтобы 'задушить' конкурентов, - СМИ

Компания создает искусственный дефицит DRAM, чтобы ослабить позиции конкурентов на рынке смартфонов.

Как сообщает PhoneArena, ссылаясь на данные инсайдера Jukan, Apple в этом году проводит крайне агрессивную стратегию закупок мобильной оперативной памяти. Купертино скупает большие объемы DRAM, причем по завышенным ценам и даже с потенциальными краткосрочными убытками.

Источник утверждает, что это сознательная тактика Apple. Компания стремится создать искусственный дефицит мобильной оперативной памяти и ограничить доступ конкурентов к критически важным компонентам. В условиях дефицита памяти другие производители столкнутся с проблемами при выпуске устройств, что неизбежно скажется на сроках поставок и их позиции на рынке.

Подобная стратегия является частью долгосрочного плана Apple: даже если в краткосрочной перспективе компания начнет терять деньги, в будущем это поможет iPhone оставаться более привлекательным и доступным продуктом по сравнению с устройствами других брендов.

Видео дня

Ранее глава Apple Тим Кук называл дефицит чипов памяти и ограниченные мощности TSMC по выпуску 3-нм чипов одними из ключевых факторов, сдерживающих развитие компании. СМИ сообщали, что Apple может начать покупать память у китайских YMTC и CXMT, чтобы снизить зависимости от Samsung на фоне роста цен на компоненты.

По оценке аналитиков, к концу 2026 года многие производители либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки NAND и DRAM. Так, корпорации ASUS и Meizu уже официально объявили о сворачивании своих мобильных направлений.

С начала 2026 года Apple уже успела представить бюджетный телефон iPhone 17e, смарт-метку AirTag 2, ноутбуки MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max, а также новую модель MacBook Neo за $599, которая оказалась "шоком для всего рынка"

Напомним, на фоне продолжающегося дефицита памяти Sony взвинтила цены на PlayStation 5 по всему миру. В связи с этим геймеры начали массово скупать PS5 Pro, которая официально подорожает с 800 до 900 евро.

