Геймеры начали массово скупать PlayStation 5 Pro накануне грядущего подорожания

Уже с 2 апреля стоимость консоли вырастет с €800 до €900 – сразу на 100 евро.

Пользователи начали массово скупать консоль PlayStation 5 Pro в преддверии резкого повышения цены. Об этом сообщает Notebookcheck со ссылкой на ряд постов с Reddit.

Накануне Sony официально подтвердила, что уже с 2 апреля 2026 стоимость консоли вырастет по всему миру, в том числе и в Европе. Рекомендованная цена PlayStation 5 Pro официально подорожает с 800 до 900 евро. Причем в эту стоимость, как и раньше, не входит дисковод и вертикальная подставка, которые докупать отдельно.

На фоне этого потенциальные покупатели стараются успеть приобрести устройство по старой цене, что привело к так называемым "паническим покупкам". На форумах геймеры один за другим сообщают о покупке консоли. Пока запасы у крупных ритейлеров остаются стабильными, но растущий спрос может быстро изменить ситуацию.

Грядущее подорожание затронет всю актуальную линейку устройств Sony, в том числе PS5 и PS Portal, но в основном геймеры обращают внимание на флагманскую модель PS5 Pro, которая пользуется высокой популярностью в преддверии релиза GTA 6, позиционируясь как оптимальная платформа для игры.

Аналитики отмечают, что подобная ситуация нетипична для рынка: обычно консоли дешевеют со временем, но текущие условия (дефицит памяти и нехваткакомплектующих) приводят к обратному эффекту – и стимулируют спрос "здесь и сейчас".

Напомним, ранее в этом месяце Sony выпустила улучшенную версию PSSR 2.0 для PS5 Pro. Она уже появилась в таких играх. как Resident Evil Requiem, Silent Hill F, Monster Hunter Wilds и Final Fantasy VII Rebirth. Специалисты Digital Foundry считают, что теперь апскейлер сравним с FSR4 и близок к DLSS 4.5.

Ранее пользователи обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании.

Вас также могут заинтересовать новости: