Геймеры начали массово скупать PlayStation 5 Pro накануне грядущего подорожания

Пользователи начали массово скупать консоль PlayStation 5 Pro в преддверии резкого повышения цены. Об этом сообщает Notebookcheck со ссылкой на ряд постов с Reddit.
Накануне Sony официально подтвердила, что уже с 2 апреля 2026 стоимость консоли вырастет по всему миру, в том числе и в Европе. Рекомендованная цена PlayStation 5 Pro официально подорожает с 800 до 900 евро. Причем в эту стоимость, как и раньше, не входит дисковод и вертикальная подставка, которые докупать отдельно.
На фоне этого потенциальные покупатели стараются успеть приобрести устройство по старой цене, что привело к так называемым "паническим покупкам". На форумах геймеры один за другим сообщают о покупке консоли. Пока запасы у крупных ритейлеров остаются стабильными, но растущий спрос может быстро изменить ситуацию.
Грядущее подорожание затронет всю актуальную линейку устройств Sony, в том числе PS5 и PS Portal, но в основном геймеры обращают внимание на флагманскую модель PS5 Pro, которая пользуется высокой популярностью в преддверии релиза GTA 6, позиционируясь как оптимальная платформа для игры.
Аналитики отмечают, что подобная ситуация нетипична для рынка: обычно консоли дешевеют со временем, но текущие условия (дефицит памяти и нехваткакомплектующих) приводят к обратному эффекту – и стимулируют спрос "здесь и сейчас".
Напомним, ранее в этом месяце Sony выпустила улучшенную версию PSSR 2.0 для PS5 Pro. Она уже появилась в таких играх. как Resident Evil Requiem, Silent Hill F, Monster Hunter Wilds и Final Fantasy VII Rebirth. Специалисты Digital Foundry считают, что теперь апскейлер сравним с FSR4 и близок к DLSS 4.5.
Ранее пользователи обратили внимание на одну из новых патентных заявок Sony, которая показывает концепт возможного контроллера PlayStation 6, кардинально отличающегося от всех предыдущих геймпадов компании.