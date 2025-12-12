Эксперты назвали, сколько оперативной памяти нужно смартфону в 2026 году: вы удивитесь

Если еще 10 лет назад смартфоны прекрасно работал всего с 1 или 2 ГБ ОЗУ, то сейчас 6 ГБ уже может не хватать в некоторых сценариях.

Вопрос о том, какой объем ОЗУ нужен современному смартфону, снова стал актуальным. На рынке появляются устройства с 4, 6, 8, 16, и даже 24 ГБ оперативной памяти, то есть разброс большой.

Эксперты BGR объяснили, почему нужно иметь хороший запас памяти на телефоне. И сказали, сколько ОЗУ должно быть достаточно в 2026 году.

Что дает ОЗУ в телефоне

Оперативная память отвечает за хранение данных активных приложений, работу браузера, игры и задачи, связанные с нейросетями. Когда памяти не хватает, система начинает выгружать программы или использовать виртуальную память, что заметно снижает производительность.

На Android это ощущается особенно сильно: тяжелые приложения быстро "съедают" доступные ресурсы, и смартфон чаще перезагружает вкладки и программы.

Минимум, комфорт и запас на будущее

Лет 10 назад смартфон прекрасно работал всего с 1 или 2 ГБ ОЗУ, но сейчас модели с 4–6 ГБ ОЗУ считаются скорее базовыми. Их возможностей хватает для простых действий, но при активном использовании социальных сетей, мессенджеров, приложения камеры телефон начинает подтормаживать.

Оптимальным объемом для большинства пользователей эксперты называют 8-12 ГБ. Столько памяти можно встретить как во флагмане, так и в недорогом китайском устройстве. Такой запас ОЗУ позволяет держать открытыми десятки вкладок в браузере, использовать ресурсоемкие приложения и переключаться между задачами без задержек.

8 ГБ – это еще и пороговый показатель для телефонов, которые работают с ИИ. Многие нейросети просто не будут запускаться с меньшим объемом памяти. Например, Apple Intelligence работает только на Айфонах с 8 Гбайт ОЗУ – то есть модели iPhone 15 и старее с 6 ГБ ОЗУ этой фичи лишены.

Эксперты пришли к выводу, что если вы собираетесь пользоваться всеми современными фишками смартфона и не хотите менять аппарат ближайшие 1-2 года, то покупайте девайс, имеющий минимум 8 ГБ ОЗУ.

