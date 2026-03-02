Назван самый мощный Android-смартфон в мире – это не Xiaomi или Samsung

В топе дебютировал iQOO 15 Ultra с активным охлаждением на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых мощных Android-смартфонов. Актуальный топ возглавил iQOO 15 Ultra с активным охлаждением на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он набрал 4,2 млн очков – это средний результат по итогам всех тестов за месяц, а не самый высокий.

iQOO 15 Ultra позиционируется как ультимативное решение для геймеров – с мощным чипом, огромной батареей в тонком корпусе и дополнительными сенсорными курками на боковой грани. Устройство способно дольше удерживать максимальные мощности без перегрева, отметили разработчики бенчмарка.

На втором месте расположен Nubia Red Magic 11 Pro+, который также работает на самой актуальной платформе Qualcomm. Замыкает тройку лидеров vivo X300 Pro – внутри него установлен чип Dimensity 9500 от конкурирующей MediaTek.

Остальной топ-10 занят устройствами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. В списке также можно увидеть Realme GT 8 Pro, IQOO 15, Honor Magic 8 Pro, OnePlus 15, Honor Win и Redmi 90K Pro Maх. У всех не меньше 3,7 млн очков – для сравнения, iPhone 17 Pro Max в похожих тестах показывает результат в 2,7 млн.

Новый суперфлагман Xiaomi 17 Ultra, который в начале января представили для китайского рынка, в топ-10 не попал. Как и сверхдорогой Samsung Galaxy S25 Ultra.

Также в AnTuTu обновили рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего уровня. Рейтинг возглавил Honor Power 2 – это первая модель на базе однокристальной системы Dimensity 8500 Elite. Далее расположились устройства Oppo, IQOO и Redmi.

