Новый топовый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде, а возможно, и дольше.

В сети появился новый инсайд по топовой версии линейки iPhone 17 Pro Max – на этот раз стала известна предполагаемая емкость батарейки смартфона. Как передает MacRumors, iPhone 17 Pro Max получит самую емкую батарею в истории смартфонов Apple.

Если инсайд подтвердится, iPhone 17 Pro Max впервые в истории айфонов получит аккумулятор на 5000 мАч. Такой же стоит у Galaxy S25 Ultra.

Как менялась батарея в топовых айфонах

iPhone 11 Pro Max — 3969 мАч

iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч

iPhone 13 Pro Max — 4352 мАч

iPhone 14 Pro Max — 4323 мАч

iPhone 15 Pro Max — 4422 мАч

iPhone 16 Pro Max — 4676 мАч

iPhone 17 Pro Max — 5000 мАч.

Значение 5000 мАч довольно скромное по меркам 2025 года, поскольку в китайских Android используются аккумуляторы на 6000 мАч или даже 7000 мАч. Однако и 5000 мАч – прогресс для Apple. Для сравнения, нынешний iPhone 16 Pro Max поставляется с батарейкой на 4676 мАч.

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По данным Apple, время автономной работы iPhone 16 Pro Max составляет 33 часа. Ожидается, что с дополнительной емкостью батареи 300 мАч iPhone 17 Pro Max сможет предложить до 35 часов автономной работы, а возможно, и больше.

Презентация всех iPhone 17, включая модели Pro и Air, ожидается в сентябре. Инсайдеры собрали 17 заметных изменений в iPhone 2025, которые способны удержать пользователей от покупки старых моделей и дождаться презентации осенью.

Вместе с iPhone 17 выйдет публичная версия iOS 26, который станет самым крупным обновлением со времен iOS 7. Если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Операционку можно поставить на iPhone 11 и более новые смартфоны Apple.

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