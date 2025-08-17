Главной фичей новых часов станут 8 сенсоров, расположенные под экраном.

Apple может представить самое заметное обновление своих умных часов за последние годы. По данным DigiTimes, в 2026 году компания выпустит Apple Watch с полностью переработанной системой сенсоров.

Главным новшеством станет обновлённый блок под экраном, где 8 сенсоров будут расположены по кругу под защитным стеклом. Такой дизайн уже появлялся на прототипах Series 10 и, как ожидается, позволит повысить точность замеров за счёт удвоения числа сенсоров и меньшей зависимости от программной обработки. Это поможет улучшить мониторинг здоровья и эффективность работы устройства при сохранении автономности.

Ближайшие анонсы в линейке - Apple Watch Series 11 и Ultra 3 - состоятся уже в следующем месяце вместе с watchOS 26. Эти модели могут получить новые функции, включая отслеживание давления. Однако технологии неинвазивного измерения уровня сахара в крови пока остаются в будущем

Ранее мы рассказывали, что Apple представит минимум 7 новых устройств в следующем месяце. Крупнейшее мероприятие Купертино в этом году сулит обновление семейства iPhone, Apple Watch и, возможно, AirPods.

