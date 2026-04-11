Первая страна мира запускает бесплатный мобильный интернет для всех

Пользователи мобильной связи в Южной Корее вскоре получат гарантированный доступ к мобильному интернету, даже если оплаченные гигабайты исчерпаны и денег на счете не осталось. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на правительственный пресс-релиз.

Сообщается, что Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея договорилось с тремя ведущими операторами страны – SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Corp. – о гарантированном доступе к интернету для пользователей мобильной связи. Все абоненты получат безусловный выход в Сеть со скоростью 400 кбит/с.

Очевидно, что такой скорости будет недостаточно для просмотра потокового видео или даже комфортного просмотра большинства веб-сайтов. Но этого хватит, например, для использования мессенджеров и картографических сервисов.

По замыслу корейских чиновников, таким образом граждане не попадут в ситуацию полного информационного блэкаута, если у них исчерпался предусмотренный их тарифом лимит гигабайтов высокоскоростной связи.

"В эпоху искусственного интеллекта и цифровых технологий мобильный интернет стал необходимостью. Чтобы обеспечить ежедневное общение и базовый доступ к информации для всех, важно расширить их право на доступ к интернет-связи", – говорится в пресс-релизе министерства.

Борьба за интернет

В то время как в Южной Корее доступ к сети признан базовой потребностью человека, в России мобильный интернет и интернет в целом превращается в роскошь, которую трудно получить.

Как писал УНИАН, в последние месяцы Кремль начал особенно активно усиливать контроль над интернетом, опасаясь роста общественного недовольства на фоне войны в Украине. Ограничения включают блокировку сервисов, отключение мобильного интернета и новые законы, расширяющие полномочия силовых структур, в частности ФСБ. По оценкам экспертов, эти шаги являются подготовкой к возможным масштабным репрессиям и основываются на опыте Китая и Ирана в области контроля над онлайн-пространством.

