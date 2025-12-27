100 ГБ за 30 секунд: в Японии установили рекорд по скорости домашнего интернета

В настоящий момент максимальный тариф предусматривает скорость до 10 Гбит/с – такую скорость можно подключить в Японии, Китае, США и еще нескольких странах.

В Японии запустят самый быстрый в мире домашний интернет со скоростью 25 Гбит/сек. Для сравнения, сейчас максимальная скорость, доступная массовому потребителю, ограничена 10 Гбит/сек.

Достигнутой скорости хватит, чтобы скачать игру весом 100 гигабайт или двухчасовой 8K-фильм всего за 30 секунд. Добиться такого результата удалось благодаря использованию технологии FTTH – "оптоволокно до дома". Предполагается, что несколько абонентов будут совместно использовать одно и то же оптоволоконное соединение.

В квартиры Токио сверхскоростное оптоволокно начнут проводить в марте 2026 года, но удовольствие не из дешевых – ежемесячная абонентская плата составит около 28 тысяч йен или 180 долларов.

В будущем японский телекоммуникационный гигант NTT East планирует предложить клиентам еще более быстрые тарифы – вплоть до 50 Гбит/секунду. Однако в компании признают, что реализовать такой потенциал смогут далеко не все устройства: большинство потребительских ПК оснащаются сетевыми адаптерами на 2,5 Гбит/с, реже – на 5 или 10 Гбит/с.

Параллельно в Японии совершенствуются технологии передачи данных в японских исследовательских учреждениях и лабораториях. Недавно исследователи достигли скорости передачи данных 1.02 петабита (127 500 ГБ). Достигнутой скорости хватит, чтобы скачать всю "Википедию" за секунду.

