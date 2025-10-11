Создатель Facebook Марк Цукерберг еще с 2014 года строит подземный комплекс площадью 1400 акров на гавайском острове Кауаи.

Опасаясь конца света, технологические миллиардеры по всему миру строят себе убежища и бункеры и покупают землю в Новой Зеландии. Об этом пишет BBC, ссылаясь на собственные источники.

В частности, Марк Цукерберг, создатель Facebook, начал возведение своего масштабного комплекса Koolau Ranch на Гавайях еще в 2014 году. Владение площадью около 1400 акров включает бункер с автономными запасами еды и энергии. Рабочие на объекте подписали соглашения о неразглашении, а 2-х метровая стена полностью скрывает строительство от посторонних глаз.

Когда в прошлом году Цукерберга спросили, создает ли он бункер судного дня, он ответил категорическим "нет. Подземное пространство площадью около 5 000 квадратных футов, объяснил он, "похоже на небольшое укрытие, это как подвал". Но сухи о бункере не утихают – особенно после покупки 11 домов в Калифорнии, где под землей также появился таинственный комплекс около 650 квадратных метров.

Кроме того, существуют спекуляции вокруг других технологических магнатов, некоторые из которых, как пишет BBC, скупают участки земли с подземными пространствами, готовыми к превращению в роскошные бункеры стоимостью десятки миллионов долларов.

Рид Хоффман, сооснователь LinkedIn признавался, что многие миллиардеры имеют так называемую "страховку от апокалипсиса". По его словам, около половины сверхбогатых людей уже приобрели дома в отдаленных районах – особенно популярна Новая Зеландия.

Чего боятся миллиардеры

Некоторые из страхов напрямую связаны с бурным развитием искусственного интеллекта. Так, сооснователь OpenAI Илья Суцкевер всерьез рассматривал идею построить бункер для ведущих инженеров компании до выхода в свет AGI – искусственного интеллекта, способного соперничать с человеческим разумом.

Между тем, глава OpenAI Сэм Альтман считает, что AGI появится раньше, чем мы думали, а сооснователь DeepMind Демис Хассабис ожидает его в течение ближайших 5–10 лет.

Однако не все разделяют эти страхи. Ученые из Кембриджа и Саутгемптона говорят, что человечество пока далеко от настоящего искусственного разума: "Нам нужны фундаментальные прорывы, а не просто улучшенные модели".

Тем временем сторонники сверхинтеллектуальных ИИ-моделей, вроде Илона Маска, обещают "всеобщий высокий доход" и эпоху изобилия, когда каждому будут доступны медицина, жилье и транспорт. Но пессимисты предупреждают: если машины станут умнее людей, удержать их под контролем будет сложно. Создатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли напоминает: "Если оно умнее тебя – нужно иметь возможность выключить его".

Власти также предпринимают меры. В США президент Байден обязал разработчиков ИИ делиться результатами экспериментов с правительством, хотя позже Дональд Трамп частично отменил эти нормы, назвав их "тормозом инноваций". А в Великобритании создан Институт безопасности ИИ, который исследует потенциальные риски.

Однако именно из-за этой неопределенности, когда технологии развиваются все быстрее, а будущее кажется нестабильным, миллиардеры стремятся обустроить укрытия под землёй.

Напомним, в августе OpenAI выпустила GPT-5, новое поколение своей LLM. Альтман назвал ее "командой профессоров в вашем кармане" и сравнил переход на GPT‑5 с впечатлением от первого iPhone с Retina-экраном: возвращаться назад уже не захочется.

