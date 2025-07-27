90% опрошенных сталкивались с угрозами из-за своей деятельности.

По данным опроса, проведённого правозащитной организацией Global Witness, около 90% экологических активистов сталкивались с онлайн-преследованием из-за своей деятельности.

Чаще всего харассмент происходил в Facebook, его назвали худшей платформой среди популярных соцсетей. Более половины опрошенных заявили, что именно на Facebook сталкивались с угрозами, травлей или распространением дезинформации.

На втором месте X с 37% случаев, на третьем - WhatsApp с примерно 36% и Instagram с 26%.

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Опрос проводился с ноября 2024 по март 2025 года и охватывал около 200 правозащитников, защищающих землю и экологию в разных странах. 70% из них считают, что онлайн-агрессия напрямую повлияла на рост угроз и давления в реальной жизни.

Global Witness призывает Meta и другие платформы к более жёсткой модерации, прозрачной отчётности и пересмотру алгоритмов, которые, по мнению активистов, могут усиливать распространение токсичного контента.

Ранее мы рассказывали, что Meta откажется от проверки фактов и ослабит правила модерации контента. Как пишет The New York Times, отмена многолетней политики является ярким признаком того, как компания перепозиционирует себя для президентства Дональда Трампа.

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