Как ускорить работу Wi-Fi дома, не покупая новый роутер – простой трюк с антеннами

Даже небольшая корректировка угла наклона может улучшить покрытие и снизить количество "мертвых зон".

Плохой Wi-Fi дома не всегда связан с провайдером или слабым роутером – часто проблема кроется в неправильном положении антенн. Даже небольшая корректировка угла наклона может улучшить покрытие и снизить количество "мертвых зон" в доме или квартире.

Многие пользователи просто по привычке ставят роутер в удобном месте и не учитывают, что положение антенн напрямую влияет на распространение сигнала. Wi-Fi-сигнал распространяется неравномерно, поэтому его качество может сильно отличаться в разных комнатах, говорится в материале ZDNET, говорится в материале ZDNET.

Как правильно настроить антенны роутера

Когда речь идет о размещении антенн, "правильная" конфигурация во многом зависит от типа помещения. Если вы живете в квартире или одноэтажном доме, компания TP-Link рекомендует располагать все антенны вертикально. В таком случае сигнал равномерно распределяется по горизонтали и лучше покрывает одну плоскость.

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Для домов с несколькими этажами, специалисты советуют наклонять антенны примерно на 30 градусов. Это помогает улучшить прохождение сигнала между этажами и повысить стабильность соединения в разных частях дома.

В более сложных условиях, например в больших домах с множеством комнат и устройств, могут применяться комбинированные углы наклона антенн. В некоторых случаях применяются разные направления для каждой антенны, чтобы улучшить покрытие в сложной планировке.

Для оценки уровня Wi-Fi можно использовать мобильные приложения или встроенные инструменты роутера. Обычно сигнал измеряется в dBm. Чем ближе значение к нулю, тем лучше качество соединения. Показатели −30…−40 dBm считаются очень сильным сигналом.

Если вы не хотите возиться с антеннами другой вариант – использовать mesh-систему. Эти устройства помогают расширить беспроводной сигнал до самых отдаленных уголков вашего дома. Роутеры с поддержкой mesh как правило не имеют видимых антенн, поэтому нет необходимости что-либо менять.

Помимо антенн, большое значение тоже имеет место установки роутера. Рекомендуется размещать его в центральной части помещения для равномерного распределения сигнала.

Не следует устанавливать роутер в закрытых пространствах, рядом с крупными металлическими объектами или бытовой техникой, создающей помехи. Также не рекомендуется размещать устройство на полу – лучше всего использовать возвышение, например полку или стол.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутера только тогда, когда интернет начинает тормозить или пропадает Wi-Fi. Тем не менее эксперты советуют проводить эту 30-секундную процедуру хотя бы раз в месяц.

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

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