5 ежедневных привычек, которые 'убивают' батарею ноутбука: проверьте себя

Эксперты отмечают, что аккумуляторы ноутбуков все равно изнашиваются со временем, однако правильные привычки могут существенно продлить срок их службы.

Ноутбук одновременно более универсален и ограничен, чем ПК. С одной стороны, ноутбук обеспечивает портативность благодаря встроенной батарее, работая 4-5 часов без подзарядки. Они универсальны для работы в кафе, офисе или поездках.

Однако с другой стороны, эта же батарейка, как и любой другой аппаратный компонент, подвержена деградации – и многие пользователи сами ускоряют данный процесс из-за неправильных привычек при работе с устройством.

Эксперты BGR выделяют 5 самых распространенных действий, которые могут значительно сократить срок службы батареи.

1. Держать ноутбук все время подключенным к сети

Одной из самых частых ошибок является постоянное использование ноутбука на зарядке с полностью заряженной батарейкой. Литий-ионные аккумуляторы не любят длительное пребывание на уровне 100%. Это ускоряет их старение и снижает максимальную емкость.

Специалисты советуют по возможности держать заряд примерно в диапазоне 20–80% и отключать питание, когда батарея уже почти полная – по аналогии с телефонами.

2. Регулярно разряжать ноутбук до нуля

Другая распространенная привычка – регулярно разряжать ноутбук до нуля. Некоторые пользователи считают, что так "калибруется" батарея, но частые глубокие разряды, наоборот, ухудшают состояние аккумулятора.

Если батарея постоянно падает до 0%, это увеличивает износ элементов и со временем снижает автономность устройства.

3. Использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей

Также негативно на батарею наших ноутбуков влияет использование несертифицированных зарядных устройств и кабелей. Дешевые аксессуары могут подавать нестабильное напряжение и не соответствовать стандартам безопасности, что повышает риск перегрева и повреждения аккумулятора.

Поэтому специалисты рекомендуют использовать оригинальные зарядки или сертифицированные аналоги от известных брендов.

4. Плохая вентиляция

Еще одна проблема – перегрев ноутбука из-за плохой вентиляции. Многие люди работают с устройством на диване, кровати или коленях, перекрывая вентиляционные отверстия. В результате тепло накапливается внутри корпуса, что ускоряет деградацию батареи и других компонентов.

Лучше ставить ноутбук на ровную твердую поверхность или использовать охлаждающую подставку.

5. Игнорирование обновлений

Наконец, многие игнорируют обновления программного обеспечения. Однако системные апдейты очень часто содержат оптимизации энергопотребления и исправления ошибок.

Если не обновлять операционную систему и приложения, ноутбук может работать менее эффективно, что приводит к дополнительной нагрузке на батарею и сокращает время автономной работы.

