Некоторые пользователи утверждают, что из-за браузера уходит около 40% заряда за 2 часа.

О прожорливости десктопной версии Google Chrome и её требованиям к оперативной памяти уже ходят легенды, но, оказывается, похожие проблемы встречаются и в мобильном приложении.

Как пишет Slashgear, форумы Reddit и Google Chrome Help завалены жалобами владельцев iPhone с сетованиями на то, что приложение браузера слишком быстро истощает аккумулятор смартфона.

Некоторые утверждают, что Chrome разряжает батарею даже когда браузер "пустует" и на нём не открыта ни одна вкладка. Другой пользователь говорит, что приложение забирает 1% от батареи каждую минуту, а также есть сообщение, что его iPhone разрядился на 40% всего за 2 часа пользования Chrome.

Google Chrome остаётся самым популярным браузером в мире, во многом благодаря тому, что он всё ещё является предустановленным приложением на большинстве смартфонов. Однако Chrome разрабатывается в основном под Android, а значит на этой платформе он более оптимизирован.

Так в чём же корень проблемы нерационального использования аккумулятора Google Chrome? Скорее всего, он таится в постоянной синхронизации Google-аккаунтов, полезной функции, но за которую приходится платить зарядкой. Другой момент - это особенности работы экосистемы Apple: iPhone запрещает браузерам использовать сторонние движки, поэтому Chrome на "Яблоке" работает через WebKit, из-за чего некоторые фичи для оптимизации просто не работают.

