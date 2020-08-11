Два украинских баскетбольных клуба выступят в основном этапе Кубка Европы ФИБА

Организаторы турнира отменили квалификацию.

Украинские баскетбольные клубы "Киев-Баскет" и "Прометей" стали участниками основного раунда Кубка Европы ФИБА.

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Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

Команды должны были сыграть в квалификации, но заявок было подано слишком мало, поэтому организаторы решили отменить предварительный этап турнира.

Таким образом, два представителя Украины вошли в список из 16 участников Кубка Европы ФИБА. Еще 11 мест достанутся командам, которые не смогут преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.

В отборе Лиги чемпионов Украину представит "Днепр".

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Европы ФИБА выступали "Киев-Баскет" и "Днепр". Киевский клуб сумел дойти до четвертьфинала, где уступил туркам.

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Данил Слесь