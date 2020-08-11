Два украинских баскетбольных клуба выступят в основном этапе Кубка Европы ФИБА
15:00, 11 августа 2020Другое
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Организаторы турнира отменили квалификацию.
Киев-Баскет в прошлом розыгрыше Кубка Европы ФИБА дошел до четвертьфинала / фото БК Киев-Баскет
Украинские баскетбольные клубы "Киев-Баскет" и "Прометей" стали участниками основного раунда Кубка Европы ФИБА.
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Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.
Команды должны были сыграть в квалификации, но заявок было подано слишком мало, поэтому организаторы решили отменить предварительный этап турнира.
Таким образом, два представителя Украины вошли в список из 16 участников Кубка Европы ФИБА. Еще 11 мест достанутся командам, которые не смогут преодолеть квалификацию Лиги чемпионов.
В отборе Лиги чемпионов Украину представит "Днепр".
Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Европы ФИБА выступали "Киев-Баскет" и "Днепр". Киевский клуб сумел дойти до четвертьфинала, где уступил туркам.
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