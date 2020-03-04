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Киев-Баскет уступил туркам в первом матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА (видео)

22:32, 04 марта 2020
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Киев-Баскет уступил в домашнем поединке / фото: fiba.basketball

"Киев-Баскет" (Украина) - "Каршияка" (Турция) - 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

Особенно неудачными для киевлян стали вторая и заключительная четверти. Лучшим в составе украинской команды стал Богдан Близнюк, на счету которого 16 очков.

Полное видео поединка опубликовал официальный YouTube-канал FIBA.

Ответный матч команды проведут в Турции 11 марта.

УНИАН ранее сообщал о том, что киевский клуб уволил сотрудников, которые оскорбляли баскетболисток в прямом эфире.

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