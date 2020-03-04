Киев-Баскет уступил туркам в первом матче четвертьфинала Кубка Европы ФИБА (видео)
22:32, 04 марта 2020Другое
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Киевляне неудачно провели домашний матч против турков.
Киев-Баскет уступил в домашнем поединке / фото: fiba.basketball
"Киев-Баскет" дома уступил турецкой "Каршияке" в первом поединке 1/4 финала Кубка Европы ФИБА.
"Киев-Баскет" (Украина) - "Каршияка" (Турция) - 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)
Особенно неудачными для киевлян стали вторая и заключительная четверти. Лучшим в составе украинской команды стал Богдан Близнюк, на счету которого 16 очков.
Полное видео поединка опубликовал официальный YouTube-канал FIBA.
Ответный матч команды проведут в Турции 11 марта.
УНИАН ранее сообщал о том, что киевский клуб уволил сотрудников, которые оскорбляли баскетболисток в прямом эфире.
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