Алексей Лень продолжит карьеру в сильнейшей лиге мира.

Украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с клубом НБА "Вашингтон Визардс".

Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона" в Twitter.

Условия соглашения не уточняются.

"С возвращением в DMV, Алекс Лень", - говорится в сообщении клуба.

DMV называют столичный регион, в который входят Вашингтон и части штатов Мэриленд и Вирджиния. В студенческие годы Лень выступал за университет Мэриленда.

Отметим, что "Вашингтон" на данный момент является аутсайдером Восточной конференции, занимая 14-е место.

Ранее Лень был отчислен из "Торонто Рэпторз" через два месяца после подписания.

Алексей Лень в НБА: главное

Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив "Финикс". В 2018-м году он перешел в "Атланту". Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА.

В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.

В феврале текущего года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.

В "Торонто" украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минуты на паркете.

Всего Лень в лиге провел 474 матча, в среднем за карьеру набирая 7.9 очка и 6.2 подбора.

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Автор: Антон Дударь