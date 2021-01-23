Украинский баскетболист Алексей Лень подписал контракт с клубом НБА "Вашингтон Визардс".
Об этом сообщает пресс-служба "Вашингтона" в Twitter.
Условия соглашения не уточняются.
"С возвращением в DMV, Алекс Лень", - говорится в сообщении клуба.
DMV называют столичный регион, в который входят Вашингтон и части штатов Мэриленд и Вирджиния. В студенческие годы Лень выступал за университет Мэриленда.
Отметим, что "Вашингтон" на данный момент является аутсайдером Восточной конференции, занимая 14-е место.
Alex Len returns to the DMV! 🐢🇺🇦#DCAboveAll | @alexlenpic.twitter.com/BFSOlbYVbS— Washington Wizards (@WashWizards) January 23, 2021
Ранее Лень был отчислен из "Торонто Рэпторз" через два месяца после подписания.
Алексей Лень в НБА: главное
- Лень начал свою карьеру в НБА в 2013-м году, пополнив "Финикс". В 2018-м году он перешел в "Атланту". Сейчас Лень проводит свой 8-й сезон в НБА.
- В составе "Атланты" украинец в среднем набирал 8,7 очка, а также делал 5,8 подбора за игру.
- В феврале текущего года центровой стал частью обмена и перешел в "Сакраменто". Средние показатели Леня в "Кингз" - 5,9 очка и 6,1 подбора за матч.
- В "Торонто" украинец провел 7 поединков, в среднем за игру набирая 2.3 очка (50% с игры) и делая 1.6 подбора за 10.9 минуты на паркете.
- Всего Лень в лиге провел 474 матча, в среднем за карьеру набирая 7.9 очка и 6.2 подбора.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram