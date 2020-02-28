Украинская фристайлистка победила на Кубке мира в Казахстане (видео)

Надежда Мохнацкая стала лучшей в лыжной акробатике.

Украинская фристайлистка Надежда Мохнацкая завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Алматы.

Мохнацкая стала лучшей в соревнованиях по лыжной акробатике.

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Мохнацкая набрала 73,66 балла, опередив в борьбе за золото американку Меган Ybr (73,08). Бронзовую медаль выиграла представительница Казахстана Жанбота Алдабергенова - 71,20.

Еще одна украинка Анастасия Новосад показала одиннадцатый результат (63,94).

Для 24-летней Мохнацкой эта победа стала первой в карьере на этапах Кубка мира.

Видео прыжка Мохнацкой опубликовал Fis Freestyle Skiing в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинка Диана Варинская выиграла золото на Кубке мира по спортивной гимнастике.