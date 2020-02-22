Украинка Варинская победила на Кубке мира по спортивной гимнастике (видео)
18:36, 22 февраля 2020Другое
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Диана Варинская стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях.
Диана Варинская выиграла золотую медаль / фото: twitter.com/OlympicUA
Украинская гимнастка Диана Варинская завоевала золото на этапе Кубка мира в австралийском Мельбурне.
Украинка стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях.
18-летняя киевлянка по итогам своего выступления в финале получила оценку 13,733 (5,9).
Что касается выступления других украинок, то Ангелина Радивилова заняла четвертое место в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская стала седьмой на разновысоких брусьях.
23 февраля Варинская и Бачинская выступят в финале на бревне.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали на престижном турнире в Швейцарии.
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