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Украинка Варинская победила на Кубке мира по спортивной гимнастике (видео)

18:36, 22 февраля 2020
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Диана Варинская выиграла золотую медаль / фото: twitter.com/OlympicUA

Украинка стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях.

18-летняя киевлянка по итогам своего выступления в финале получила оценку 13,733 (5,9).

Что касается выступления других украинок, то Ангелина Радивилова заняла четвертое место в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская стала седьмой на разновысоких брусьях.

23 февраля Варинская и Бачинская выступят в финале на бревне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали на престижном турнире в Швейцарии.

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