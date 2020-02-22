Украинка Варинская победила на Кубке мира по спортивной гимнастике (видео)

Диана Варинская стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях.

Украинская гимнастка Диана Варинская завоевала золото на этапе Кубка мира в австралийском Мельбурне.

Украинка стала лучшей в упражнениях на разновысоких брусьях.

18-летняя киевлянка по итогам своего выступления в финале получила оценку 13,733 (5,9).

Что касается выступления других украинок, то Ангелина Радивилова заняла четвертое место в опорном прыжке, а Анастасия Бачинская стала седьмой на разновысоких брусьях.

23 февраля Варинская и Бачинская выступят в финале на бревне.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинские легкоатлетки завоевали две золотые медали на престижном турнире в Швейцарии.