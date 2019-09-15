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Испания разгромила Аргентину в финале чемпионата мира по баскетболу

17:19, 15 сентября 2019
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Испанцы во второй раз в истории выиграли ЧМ / фото: fiba.com

Испанцы подтвердили статус фаворита и сумели одержать очень уверенную победу со счетом 95:75.

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Самым результативным в составе победителей стал Рики Рубио, набравший 20 очков. Именно он был признан лучшим игроком матча. У Аргентины 24 балла в актив записал Габриэль Дек.

Аргентина - Испания - 75:95 (14:23, 17:20, 16:23, 28:29)

Это вторая победа на мировом первенстве в истории сборной Испании. Впервые команда выиграла турнир в 2006 году, после чего дважды титул доставался сборной США.

Ранее в матче за третье место сборная Франции сумела победить Австралию - 67:59.

УНИАН ранее сообщал, что сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали Универсиады.

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Теги: #Испания#Аргентина#баскетбол#чемпионат мира