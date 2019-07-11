Сборная Украины по баскетболу завоевала серебряные медали Универсиады

В финальном матче украинские студенты уступили сборной США.

Мужская сборная Украины по баскетболу стала серебряным призером Универсиады-2019, которая проходит в Неаполе.

В финальном матче украинцы с крупным счетом уступили сборной США - 63:85.

Самым результативным в составе нашей сборной стал Виталий Зотов, который набрал 14 очков.

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США - Украина - 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22)

Украина: Зотов (14), Петров (10), Кондраков (11), Павлов (15), Сидоров (4), Ткаченко (3), Марченко (3)

До этого по ходу турнира Украина обыграла сборные Канады, Австралии, Китая и Финляндии, а также проиграла американцам на групповой стадии.

Отметим, что украинские баскетболисты ранее играли в финале Универсиады в 2005 году и тогда также проиграли США.

Эта серебряная медаль стала для Украины второй на Универсиаде-2019. Также в активе нашей сборной одно золото и три бронзы. В медальном зачете Украина занимает 21-е место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что баскетбольную сборную Украины возглавил Айнарс Багатскис.