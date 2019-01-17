Женская сборная Украины по хоккею обыграла Гонконг в последнем матче отбора на ЧМ-2020

Украинская команда вышла на лед в качестве победителя квалификации.

Женская сборная Украины по хоккею обыграла команду Гонконга в заключительном матче квалификации на чемпионат мира-2020 в Дивизионе IIB.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В первом периоде украинки быстро открыли счет, а перед перерывом и удвоили преимущество (2:0), но быстро пропустили и сами (2:1). Во второй двадцатиминутке Гонконгу удалось сравнять счет, но это только раззадорило украинок, которые еще до перерыва забросили трижды - 5:2. Как оказалось, этот счет сохранился и по завершении всего поединка.

Читайте такжеЖенская сборная Украины по хоккею досрочно выиграла квалификационный турнир ЧМ

Лучшей в составе сборной Украины в этой игре стала Елизавета Рябкина, которая набрала 3 очка (2+1) по системе "гол+пас". Еще по два очка на свой счет записали Инна Козуб (1+1) и Елена Вансович (0+2).

Таким образом, сборная Украины, которая гарантировала себе путевку в Дивизион IIB чемпионата мира еще вчера после победы над бельгийками, закончила квалификационный турнир в ЮАР со 100-процентным показателем набранных очков – команда Вадима Радченко выиграла все матчи в основное время.

Женский чемпионат мира по хоккею. Дивизион IIB. Квалификация

Гонконг – Украина 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Рябкина (Козуб) – 01:54, 0:2 – Ковтун – 17:30, 1:2 – Ип (Ли, Лау) – 18:26, 2:2 – Кук (Ип) – 28:19, 2:3 – Рябкина (Слащова, Вансович) – 28:38, 2:4 – Добровольская (Ткачук, Скащук) – 30:59, 2:5 – Козуб (Рябкина, Вансович) – 35:51.

Вратари: Чау – Заиченко.