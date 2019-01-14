Женская сборная Украины по хоккею выиграла первый матч в квалификации чемпионата мира (видео)

Наши девушки обыграли в ЮАР хозяек турнира.

Женская сборная Украины по хоккею стартовала в квалификационном турнире чемпионата мира, который проходит в столице Южно-Африканской Республики Кейптауне. В первом матче наша женская сборная встречалась с хозяйками площадки и одержала победу - 3:1.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Наши девушки открыли счет – первая шайба нашей команды на этом турнире на счету Владиславы Скащук. Под конец первого периода Елизавета Рябкина была наказана малым штрафом, после чего наши девушки заработали одновременно еще и командный штраф и остались на площадке втроем. Хозяйки площадки это двойное большинство использовали и сравняли счет.

Во втором периоде наши хоккеистки сумели забросить две безответных шайбы - отличились Владислава Скащук и Дарья Цимиренко.

В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Матч закончился с победным для Украины счетом 3:1.

Отбор чемпионата мира в Дивизион IIB (женщины)

Украина – ЮАР - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Скащук Владислава, 1:1 – ЮАР, 2:1 - Скащук Владислава, 3:1 - Цимиренко Дарья.

В другом матче между командами Гонконга и Бельгии, который проходил сегодня, сильнее были представительницы Старого Света, которые победили своих соперниц со счетом 8:1.

Впереди у сборной Украины матчи с командами Бельгии, Болгарии и Гонконга. Отборочный турнир продлится до 18 января.