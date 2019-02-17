Донбасс добыл разгромную победу в логове «Волков» в матче УХЛ

Игра донецкой и киевской команд в столице завершилась со счетом 1:12.

В воскресенье, в рамках 37-го тура Украинской хоккейной лиги Пари-Матч «Донбасс» на выезде разгромил «Ледяных Волков». Игра в Киеве завершилась со счетом 1:12, сообщает официальный сайт донецкого клуба. УХЛ, регулярный чемпионат: «Ледяные Волки» - «Донбасс» 1:12 (0:5, 1:4, 0:3) Шайбы: 0:1 - Никифоров (Кузьмик, Жовнир) - 02:58, 0:2 - Костиков (Манукян) - 05:30, 0:3 - Денискин (Разумов, Мостовой) - 14:44, 0:4 - Коренчук (Мазур, Лялька) - 15:33, 0:5 - Лялька (Коренчук) - 18:33, 1:5 - Дуюн (Шабанов) - 21:26, 1:6 - Захаров (Костиков) - 31:53, 1:7 - Пуголовкин (Кузьмик) - 32:40, 1:8 - Костиков (Манукян, Гончаров) - 36:44, 1:9 - Никифоров (Кузьмик, Пуголовкин) - 36:59, 1:10 - Лялька (Мазур) - 40:53, 1:11 - Сильницкий (Пуголовкин, Кузьмик) - 44:31, 1:12 - Коренчук (Захаров, Лялька) - 51:50.

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