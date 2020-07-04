В клубе Первой лиги вспышка коронавируса: заразились 13 человек

Запорожский "Металлург" не сможет провести матч с "Рухом".

В клубе Первой лиги "Металлург" Запорожье произошла вспышка коронавируса.

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Информацию о количестве зараженных обнародовал Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По состоянию на 4 июля в клубе заразились 13 человек - их тесты оказались положительными. Всего тестирование прошли 32 представителя "Металлурга".

Отмечается, что болезнь у всех проходит в легкой форме. Пятерых госпитализировали, а еще восемь человек остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.

Ранее официальный сайт "Металлурга" сообщил, что речь идет о семи зараженных футболистах. В настоящий момент не уточняется, среди кого обнаружены новые случаи - сотрудников или игроков.

Профессиональная футбольная лига уже перенесла игру 22-го тура Первой лиги между "Металлургом" и "Рухом" на неопределенный срок.

УНИАН ранее сообщал о том, что в клубе Милевского в Беларуси зафиксирована вспышка коронавируса.

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