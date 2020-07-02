Среди зараженных - украинец: в клубе Милевского зафиксирована вспышка коронавируса

В "Динамо" Брест заразились не менее трех футболистов.

В брестском "Динамо", за который выступают несколько украинцев, зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом сообщает by.tribuna.com.

В числе зараженных - не менее трех футболистов, включая украинца. Положительный тест на коронавирус сдал Александр Нойок.

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Кроме того, коронавирус обнаружен также у нескольких работников клуба.

В пресс-службе "Динамо" Брест отказались комментировать ситуацию, подчеркнув, что на все вопросы 3 июля после игры со "Смолевичами" ответит главный тренер команды Сергей Ковальчук.

Известно также, что Белорусская федерация футбола отказала "Динамо" в просьбе о переносе матча.

Напомним, в брестском "Динамо" также выступают украинцы Артем Милевский и Евгений Хачериди.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер украинского клуба заразился коронавирусом.

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