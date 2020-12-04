Французский нападающий "Челси" Оливье Жиру признан лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт УЕФА.
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В матче против "Севильи" Жиру забил четыре гола и принес "синим" победу со счетом 4:0.
Француз стал первым футболистом в истории "Челси", который оформил "покер" в матче Лиги чемпионов.
В голосовании за звание лучшего игрока недели в ЛЧ Жиру опередил Ирфана Кахведжи из "Истанбула", форварда "Интера" Ромелу Лукаку, а также представителя "Зальцбурга" Мегрима Беришу.
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